الولايات المتحدة شهدت 20 عملية اطلاق نار في المدارس

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)

لم تكن عملية إطلاق النار داخل مدرسة ثانوية في جنوب شرقي فلوريدا هي الأولى من نوعها داخل الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية. وراح ضحية العملية الأخيرة 17 طالبًا على الأقل، جراء إطلاق طالب سابق في المدرسة النار على زملائه، بعد أن فصل من المدرسة لأسباب تأديبية. وشهدت البلاد منذ بداية العام الحالي فقط 20 عملية إطلاق نار داخل مراكز تعليمية تتنوع ما بين مدارس وجامعات.

حادثة الأربعاء بمدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند هي واحدة من 20 حادثة من نوعها في مدارس منذ مطلع العام،ذكرت وسائل اعلام امريكية أن الشاب الذي اعترف بقتل 17 شخصا في مدرسته السابقة بفلوريدا ويعاني من اضطرابات عقلية، كان على ارتباط بمجموعة تؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض.

من جهته، أقر مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بأنه تلقى تحذيرا بشأن الشاب البالغ من العمر 19 عاما لكنه لم يبادر إلى التحرك.

ويصنف الحادث الذي وقع بمدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند، على أنه ثاني أكبر هجوم بسلاح ناري من حيث عدد القتلى في مدرسة حكومية بالولايات المتحدة على الإطلاق.

وفي خطاب متلفز للتعليق على عملية إطلاق النار الـ18 التي تقع في مدرسة هذا العام، تعهد ترامب بالاهتمام بمن يعانون من امراض عقلية بعدما نشر عدة تغريدات تحدث فيها عن الإشارات العديدة التي أظهرت أن المهاجم مختل عقليا

لكن الرئيس تجنب التطرق إلى مسألة وضع قيود على انتشار الأسلحة النارية في بلاده.

وفي وقت سابق، قال ترامب ان جيران ورفاق نيكولاس كروز في المدرسة كانوا يعلمون انه يعاني من مشاكل كبيرة مشيرا الى انهم كان يجب دائما عليهم ابلاغ السلطات بهذه الامور.

أما مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، فقد أقر بأنه تلقى تنبيها في ايلول/سبتمبر بشأن رسالة نشرت على موقع "يوتيوب" قال فيها مستخدم اسمه نيكولاس كروز انه سيصبح مطلق نار محترفا في المدارس.

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