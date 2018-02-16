المركزي الروسي: قراصنة سرقوا 6 ملايين دولار من سويفت

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)

أعلن البنك المركزي الروسي، أن قراصنة غير معروفين سرقوا 339.5 مليون روبل (6 ملايين دولار) في هجوم على نظام رسائل الدفع الدولية "سويفت" في روسيا العام الماضي، وقال البنك إنه تلقى معلومات بشأن "هجوم واحد ناجح على مكان عمل أحد مشغلي نظام سويفت".

وأضاف أن "حجم العمليات غير المصرح بها نتيجة هذا الهجوم بلغ 339.5 مليون روبل"، لكنه امتنع عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل فيهذا الشأن، وقالت متحدثة باسم سويفت، التي يستخدم نظامها للتراسل في تحويل تريليونات الدولارات يوميا، إن الشركة لا تعلق على كيانات بعينها.

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