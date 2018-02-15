مدرسة فلوريدا المنكوبة.. تغلق أبوابها حتى نهاية الأسبوع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ذكرت إدارة المدارس العامة في مقاطعة بروارد الأمريكية، أن مدرسة فلوريدا التي قتل فيها يوم أمس 17 شخصا وجرح عشرات آخرين على يد تلميذ سابق مطرود منها، ستغلق حتى نهاية الأسبوع.

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وقالت إدارة المدارس بهذا الصدد، إنه "تقرر إغلاق مدرسة مارغوري ستونيمان دوغلاس الثانوية يومي الخميس والجمعة الموافقين للـ15 و الـ16 من فبراير الجاري".

وأطلق تلميذ سابق مطرود من هذه المدرسة الكائنة في مدينة باركلاند على بعد 60 كم شمال ميامي، النار على التلاميذ داخل أحد صفوفها بعد ظهر الأربعاء، حيث تضم حوالى 3 آلاف تلميذ تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما.

ووفقا لما ذكره شريف مقاطعة بروارد، فإن 17 شخصا قتلوا في حادث إطلاق النار، الذي لم يكن الأول من نوعه.

وأكد الشريف القبض على مطلق النار، الذي تبيّن أنه نيكولاس كروز من مواليد 1999، وتلميذ سابق كان يدرس في هذه المدرسة المطرود منها لإخلاله في الانضباط.

قتلى وجرحى جراء اطلاق النار داخل مدرسة في فلوريدا