صور تظهر وجه مرتكب مجزرة مدرسة فلوريدا وفيديو لاعتقاله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحادثة المروعة التي ارتكبت داخل مدرسة ثانوية أمريكية بفلوريدا.

كذلك نشرت وسائل الإعلام أول صور للشاب، البالغ من العمر 19 عاماً، الذي ارتكب المجزرة المروعة، حيث راح ضحيتها 17 قتيلاً، إضافة إلى عشرات المصابين.

وقد تم القبض على مطلق النار الذي تبين أنه نيكولاوس كروز المولود في سبتمبر/أيلول 1998 والذي اعتُبرت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "مقلقة للغاية"، وقد ارتكب جريمته باستخدام بندقية شبه آلية، طراز ار-15.

قتلى وجرحى جراء اطلاق النار داخل مدرسة في فلوريدا

قائد شرطة مقاطعة بروارد، سكوت إسرائيل قال: "إن المسلح يدعى نيكولاوس كروز وكان تلميذا بالمدرسة لكنه فصل لأسباب تتعلق بالانضباط لم يحددها".

وذكر قائد الشرطة أن المسلح استسلم للشرطة دون مقاومة، فيما يعتقد المحققون أنه كان مسلحا ببندقية من طراز (إيه.آر15) وكان معه عدة خزائن ذخيرة، وأضاف: "هذه كارثة (...) أنا عاجز عن الكلام".

وقال إن 12 من القتلى سقطوا داخل المدرسة، بينما قتل اثنان خارجها مباشرة، ولقي شخص حتفه في الشارع، وتوفي اثنان من الضحايا متأثران بجروحهما في مستشفى، وتابع أن الضحايا بين تلاميذ وبالغين.

بدوره المشرف على مدارس مقاطعة بروارد، روبرت رونسي قال: "إنه وضع مروع".

ووقع الحادث قبل قليل من موعد الانصراف بمدرسة "مارغوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في فلوريدا على بعد 72 كيلومترا شمالي ميامي.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة التلاميذ يتدفقون إلى خارج المبنى بينما انتشر عشرات من أفراد الشرطة وأجهزة الطوارئ في المنطقة.

وقال مدرسون وتلاميذ لوسائل إعلام محلية إن صافرة الإنذار بالحريق انطلقت وقت بدء إطلاق النار تقريبا، مما أحدث حالة من الفوضى فيما توجه نحو 3300 تلميذ بالمدرسة إلى الأروقة في البداية قبل أن يعيدهم المعلمون إلى فصولهم للاحتماء.

هذا الامر دفع بمغردين عدة لاعلان تضامنهم مع فلوريدا، فاصبح وسم #florida من الوسوم الترند على موقع تويتر

وتقول جماعة "إيفريتاون فور جن سيفتي" المعنية بمراقبة الأسلحة إن هذا هو حادث إطلاق الرصاص الثامن عشر في مدرسة أميركية حتى الآن هذا العام.

ويشمل هذا الإحصاء حالات الانتحار والحوادث التي لم يصب فيها أحد بسوء بالإضافة إلى هجوم بالرصاص في يناير/كانون الثاني قتل فيه مسلح عمره 15 عاما زميلين له بالمدرسة الثانوية في كنتاكي.

الصور من موقع" dailymail"

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