سيريل رامافوسا يؤدي اليمين رئيسا لجنوب أفريقيا

أخبار الآن | بريتوريا - (جنوب افريقيا - (وكالات)

أدى سيريل راما فوسا اليمين الدستورية رئيسا لجنوب أفريقيا، عقب انتخابه في البرلمان اليوم، بعد يوم من استقالة جاكوب زوما من المنصب.

وانتُخب رامافوسا خلفا لزوما من دون منافسة. يشار إلى ان تركيز الرئيس الجديد سينصب على اجتثاث الفساد وإنعاش الاقتصاد.

انتخب برلمان جنوبِ إفريقيا (سيريل راما فوسا) في منصب رئيسِ الجمهورية وذلك إثر استقالة جاكوب زوما المثيرة للجدل أمس، تحت ضغط حزبه.

وفي غياب المنافسين، أ ُعلن رئيس المحكمة الدستورية راما فوسا رئيسا للجمهورية من دون اجراء تصويت، لينهي انتخاب راما فوسا أزمة سياسية نجمت عن تعنت زوما ورفضه التنحي عن رئاسة البلاد.

واعلن رئيس المحكمة الدستورية مغوينغ مغوينغ وسط تصفيق النواب الذين عقدوا جلسة استثنائية للبرلمان ان سيريل رامافوزا رئيس حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم "انتخب بحسب الاصول، رئيسا لجمهورية جنوب افريقيا".



وفي غياب منافسين اعلن مغوينغ رئيس المحكمة الدستورية سيريل رامافوزا رئيسا للجمهورية دون اجراء تصويت.



واومأ الرئيس الجديد الجالس في الصفوف الاولى في القاعة، براسه محييا الحضور بابتسامة عريضة عند اعلان النتيجة.



ومنذ توليه رئاسة حزب المؤتمر الوطني الافريقي في كانون الاول/ديسمبر 2017، سعى سيريل رامافوزا (65 عاما) للتخلص باسرع ما يمكن من جاكوب زوما المتربط اسمه بعدة فضائح فساد.



وينهي انتخاب رامافوزا رئيسا للدولة ازمة سياسية نجمت عن تعنت زوما ورفضه التنحي.



وبعد اسابيع من التردد، طلب الحزب الحاكم الثلاثاء استقالة زوما. ولم يعلن زوما هزيمته وتخليه عن الحكم الا مساء الاربعاء وذلك بعد ان اعلن المؤتمر الوطني الافريقي عن تقديم مذكرة حجب ثقة في البرلمان الخميس.

