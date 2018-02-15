ترامب يعلن انه سيتوجه الى مكان اطلاق النار في فلوريدا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أنه سيتوجه الى Parkland في فلوريدا حيث قـَتلَ شابٌ في التاسعة عشرة، 17 شخصا في مدرسة بالولاية، مستخدماً بندقية هجومية.

وقال ترامب في كلمة مقتضبة إنه يخاطب أمة ً تتألم من دون أن يشير الى الاسلحة النارية، واعداً في المقابل بالتصدي للمشكلة الصعبة المتمثلة في الامراض النفسية.



وقال ترامب في كلمة مقتضبة "اعتزم التوجه الى باركلاند للقاء العائلات وقوات الامن المحلية ومواصلة تنسيق الرد الفدرالي"، لافتا الى انه يخاطب "امة تتألم".



ولم يشر الى "الاسلحة النارية"، علما بان مطلق النار استخدم بندقية نصف رشاشة خلال اطلاقه النار في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس.



في المقابل، وعد ترامب بالتصدي "للمشكلة الصعبة المتمثلة في الامراض النفسية"، مكررا خطابا سبق ان استخدمه صباحا واصفا في تغريدة مطلق النار بانه "مختل عقليا".



واضاف "اذا احتجتم الى مساعدة، الجأوا الى استاذ او احد افراد عائلتكم او عنصر شرطة محلية او مسؤول ديني. ردوا على الكراهية بالحب، ردوا على الوحشية بالتهذيب".

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