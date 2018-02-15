بريطانيا تطور برنامج يُطارد الدعاية الارهابية على الانترنت

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (صحف)

اعلنت الحكومة البريطانية ابتكار برنامج جديد يسمح بتحديد المواد الترويجية للجماعات المشددة على شبكة الانترنت وحذفها بشكل فوري.

ونقلت هيئة "بي بي سي" البريطانية ، عن وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد أنها توجهت إلى الولايات المتحدة لمناقشة البرنامج الجديد مع الشركات التكنولوجية للتباحث معها حول جهود محاربة التطرف.

وأضافت أن البرنامج يمكنه تحديد نحو 94% من أنشطة تنظيم داعش، مشيرةً إلى احتمال إصدار قوانين جديدة تُلزم شركات الاتصالات باستخدام التقنية الجديدة.

وفي التفاصيل التي عرضتها الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، تقول السلطات إن البرنامج قادر تلقائياً على اكتشاف 94٪ من الدعاية الداعشية بدقة تصل إلى 99.995٪.

ويُمكن استخدام هذا البرنامج على أي منصة أوموقع متصل بشبكة الإنترنت، ما يسمح للسلطات المختصة بإيقاف الفيديوهات الإرهابية عند رفعها على الإنترنت، وحتى قبل نشرها.

ويبحث البرنامج الذي صممته شركة بريطانية في قاعدة بيانات ضخمة لمواد داعش على الانترنت، ويحدد المواد التي تروج للأفكار المتطرفة.

اقرأ أيضا:

حملة لمواجهة الإدمان على التكنولوجيا