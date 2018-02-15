البيت الأبيض يكشف تكلفة عرض ترامب العسكري المرتقب

أخبار الان | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

وما نزال في الولايات المتحدة ولكن في شأن آخر إذ أعلن مدير الموازنة في البيت الأبيض أن موكبا عسكريا يطالِب الرئيس دونالد ترامب بتنظيمه قد تصل تكلفته إلى ما بين 10 ملايين و30 مليون دولار ، وأن ذلك المبلغ لا يُعَد ضمن طلب الموازنة الجديدة للإدارة الأمريكية.

وكان مسؤولون مثل وزير الدفاع ، جيمس ماتيس أكدوا أن ترامب دفع من أجل إقامة عرض عسكري كبير للاحتفاء بالجيش الأميركي، لكن مدير مكتب الإدارة والموازنة بلجنة الموازنة في مجلس النواب الأمريكي قال إن الإدارة لم تُقرِّر بَعدْ المضي قدما بتلك الخطة.

وقال إن الإدارة سيتعين عليها الحصول على تصريح من الكونغرس أو إعادة ُ توجيه مخصصات أخرى لتمويل العرض العسكري.

وأضاف ميك مولفيني، مدير مكتب الإدارة والموازنة بلجنة الموازنة في مجلس النواب الأمريكي، أن التقديرات "أولية للغاية".وتابع أنها ستبلغ "ما بين 10 و 30 مليون دولار ويعتمد هذا على طول مدة العرض العسكري".

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