نيجيريا: السجن 15 عاما لأحد خاطفي تلميذات "شيبوك"

أخبار الآن | كانو - نيجيريا - (وكالات)



أعلنت وزارة العدل النيجيرية، أمس الثلاثاء، أن أحد أعضاء جماعة «بوكو حرام» المتشددة حُكم عليه بالسَجن 15 عاماً لمشاركته خلال عام 2014 في خطف أكثر من مئتي تلميذة بشيبوك ، شمال شرقي نيجيريا.

وخُطفت التلميذات عام 2014 بينما كن يُجرين امتحاناتهن في شيبوك، التي تشهد أعمال عنف تقوم بها «بوكو حرام». وتـَسبب خطفهن بموجة من التعاطف العالمي على شبكات التواصل الاجتماعي.

خلال جلسات محكمة كاينجي التي بدأت الاثنين لمحاكمة المتمردين. وأوضح المتحدث أن المدان هارون يحيى (35 عاماً)، وهو مشلول اليد والساق، اعترف بالذنب لكنه طلب الرأفة من القضاة على أساس أنه «أُرغم على الانضمام» إلى «بوكو حرام»، والمشاركة في أفعالها. إلا أن محكمة كاينجي حكمت «بأنه كان متاحاً له خيار ألا يشارك في أنشطة (بوكو حرام)»، كما ذكر إيساح، وأصدرت عليه حكماً قاسياً بالسجن.



وأشارت «الوكالة الفرنسية» إلى أن مئات من الأعضاء المفترضين في مجموعة «بوكو حرام» بدأوا يوم الاثنين في المثول أمام محكمة أقيمت في قاعدة عسكرية في كاينجي بوسط نيجيريا، لتحديد ما إذا كانوا سيحاكمون، أم أنهم أبرياء، أو يتعين إرسالهم إلى مراكز إعادة التأهيل.



وفي أبريل (نيسان) 2014 تعرضت 219 تلميذة، تتفاوت أعمارهن بين 12 و17 عاماً، للخطف بينما كن يجرين امتحاناتهن في شيبوك، شمال شرقي نيجيريا، التي تشهد أعمال عنف تقوم بها «بوكو حرام». وتسبب خطفهن بموجة من التعاطف العالمي على شبكات التواصل الاجتماعي في سياق حركة «أعيدوا بناتنا إلى منازلهن». ومنذ ذلك الحين، استعيدت 107 بنات، أو تمت مبادلتهن، بعد مفاوضات مع الحكومة. وفي مستهل يناير (كانون الثاني)، ظهر عدد منهن في شريط فيديو بثته المجموعة، وقلن فيه إنهن لن يعدن إلى منازلهن، وإنهن لا يردن مغادرة مناطق سيطرة «بوكو حرام». ومنذ 2009 أسفر النزاع مع «بوكو حرام» عن 20 ألف قتيل على الأقل، وتهجير أكثر من مليوني شخص وخطف آلاف آخرين..

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