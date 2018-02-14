مصرع 22 تلميذا في حادث سير في نيجيريا

أخبار الآن | كانو - نيجيريا - (وكالات)



لقي 22 تلميذا وسائقهم مصرعهم يوم الثلاثاء حين اصطدمت حافلتهم بشاحنة في شمال نيجيريا، كما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس، وكان التلامذة في طريقهم من مدرستهم الثانوية الحكومية في ولاية بوتشي الى مدينة كانو في رحلة مدرسية، حين فـَقد سائق الحافلة التي يستقلونها السيطرة على عجلة القيادة اثناء محاولته تفادي حفرة في الطريق، بحسب ما أوضح كابيرو داورا المتحدث باسم الهيئة الفدرالية لسلامة الطرق في كانو.



وقال داورا إن "22 تلميذا لقوا مصرعهم مع سائقهم في التصادم، فيما اصيب ثلاثة اخرون بجروح بالغة" في الحادث الذي وقع في بلدة غايا على بعد نحو 50 كلم من كانو، وأشار إلى ان "السائق فقد السيطرة على الحافلة واصطدم بشاحنة وجها لوجه"، وحوادث الطرق شائعة في نيجيريا بسبب سوء وضع الكثير من الطرق وتهور السائقين والقيادة بسرعة فائقة، فضلا عن تهالك كثير من السيارات وتحميل الركاب بشكل أكبر من الطاقة الاستيعابية للسيارات.



اقرأ أيضا:

قصة الصبي الصغير الذي هرب من قسوة بوكو حرام





