توفير مواصلات عامة مجانية بألمانيا حفاظا على نقاء الهواء

أخبار الآن | برلين - المانيا - (د ب ا)

تسعى حكومة برلين للتوسع بشكل واضح في الإجراءات الرامية للحفاظ على نقاء الهواء في المدن الألمانية وذلك في ضوء خوف الحكومة الألمانية من شكوى وشيكة للمفوضية الأوروبية ضد برلين بهذا الشأن.

وقالت وزيرة البيئة الألمانية باربارا هيندريكس ، ووزير المواصلات الألماني كريستيان شميت، ورئيس ديوان المستشارية بيتر ألتماير في خطاب حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه

الثلاثاء للمفوض الأوروبي لشئون البيئة، كارمينو فيلا، إن من بين هذه الإجراءات المحتملة توفير مواصلات عامة مجانية.

وجاء في الخطاب أن الحكومة الألمانية تفكر مع الولايات والبلديات الألمانية في إتاحة مواصلات داخلية مجانية لخفض أعداد المركبات الخاصة داخل المدن.

كما تفكر الحكومة في دعم المدن "إذا لزم الأمر" في وضع ضوابط مرورية فعالة لخفض التلوث الناتج عن السيارات.

وتدرس الحكومة تحديد "مناطق منخفضة الانبعاثات" للنقل الثقيل.

ومن المنتظر أن تختبر الحكومة الألمانية مدى فعالية هذه الإجراءات الرامية لتحسين جودة الهواء في خمس مدن، من بينها مدينة بون.

وتعتبر المفوضية الأوروبية الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا حتى الآن للالتزام بالمعدلات الآمنة لأكاسيد النتروجين في الجو غير كافية.

وطالبت بروكسل الحكومة الألمانية باتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الاتجاه وهددت باللجوء لمحكمة العدل الأوروبية في حالة عدم اتخاذ هذه الإجراءات، وربما إجبار ألمانيا على اعتماد حظر سير المركبات في أماكن بعينها.

وتنظر المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا في الثاني والعشرين من فبراير الجاري قضية خاصة بحظر سير السيارات في مناطق بعينها.

وسيكون القرار الذي ستتخذه المحكمة بهذا الشأن هو الأول من نوعه في ألمانيا، الذي يبت فيما إذا كان هذا الحظر قانونيًا.

وهناك مدن ألمانية كثيرة لا تلتزم بالحد الأقصى من المعدلات الضارة المسموح بها في الهواء.

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