مسلحو داعش العائدين قنبلة موقوتة في أوروبا

أخبار الآن | ألمانيا - (وكالات)

ذكرت دراسة أعدها مركز الدراسات الألماني "فيريل" firil ، أن عدد المقاتلين الذين يحملون جنسيات أوروبية وأمريكية بلغ 21500، وأن عدد العائدين منهم إلى دولهم بلغ 8500 شخص.

وقدرت دراسة أخرى إن عدد العائدين الدواعش على النحو التالي:

* أقل من 100 إلى كل من البوسنة والدنمارك والنمسا، وحوالي 100 إلى السويد، ونحو 200 إلى ألمانيا، و250 إلى فرنسا، ويبلغ عدد الأتراك الذين التحقوا بتنظيم داعش 25800 تركي، قتل منهم 5760، وبلغ عدد المفقودين منهم 380 شخصا، أما عدد الشيشان الذين التحقوا بالتنظيم فيصل إلى 21 ألف شخص، قتل منهم 5230 شخصا، فيما بلغ عدد المفقودين 1920 مفقودا.

ويعتقد خبراء أن كثيرين ممن عادوا منهم إلى بلادهم خصوصا إلى الدول الأوروبية، يشكلون قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت.

وبينما تشير التقديرات إلى أن عدد الأوروبيين الدواعش أكثر من 5 آلاف شخص، بعضهم قتل في المعارك بسوريا والعراق، وبعضهم ما زال يقاتل، بينما عاد قرابة 1750 منهم إلى بلادهم، وفقا لتقرير لمنسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف.

وينص التقرير على أن الدواعش العائدين ينتمون إلى فئتين محددتين، الفئة غير المؤذية، والفئة عالية التدريب التي تشكل تهديدا محتملا للأوروبيين.

وأشارت دراسة أجرتها السلطات الألمانية إلى أن 10 في المئة من الدواعش العائدين قالوا إنهم تعرضوا للتضليل من قبل التنظيم.

ووجدت الدراسة الألمانية أن 48 في المئة من العائدين يظلون ملتزمين بأيديولوجية التنظيم الإرهابي أو يبقون على اتصال مع أصدقائهم المتطرفين.

وأظهرت الدراسة أيضا أن 8 في المئة فقط من العائدين إلى ألمانيا عادوا قبل أن يلتحقوا بالقتال مع التنظيم في سوريا والعراق.