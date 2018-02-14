الإعصار جيتا يضرب جزر فيجي الجنوبية والأضرار غير مؤكدة

أخبار الآن| فيجي- نيوزيلندا (أ ف ب)

تعمل السلطات في فيجي الأربعاء على إعادة الاتصال مع بعض الجزر الجنوبية النائية بعدما أدى الإعصار جيتا القوي إلى قطع الاتصالات، رغم أن المراكز الأكثر سكانا في الدولة الواقعة في المحيط الهادي لم تتعرض إلى أضرار خطيرة.

وذكر راديو نيوزيلندا أنه لم يكن هناك أطباء في بعض الجزر مثل جزيرتي فاتوا وأونو آي لاو، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية في فيجي أن يصل متوسط سرعة الرياح 195 كيلومترا في الساعة مع عواصف تصل سرعتها إلى 275 كيلومترا في الساعة أثناء الليل مصاحبة للإعصار المنتمي إلى الفئة الرابعة، وذكر راديو استراليا على تويتر أن القرويين في جزيرة أونو آي لاو أبلغوه أن الإعصار أتلف الحاصلات الزراعية ودمر عدة مبان لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتسبب الإعصار جيتا بالفعل في أضرار واسعة في ساموا وساموا الأمريكية في مطلع الأسبوع وضرب تونجا بشدة ليل الاثنين وتسبب في دمار وفيضانات. وقال وينستون بيترز وزير الشؤون الخارجية في نيوزيلندا في بيان "حجم الدمار الذي خلفه الإعصار جيتا ما زال قيد التقييم لكن هناك حاجة ماسة للمساعدة".

وأضاف "هناك نحو 5700 شخص لجأوا لمراكز الإيواء خلال الليل ومن المتوقع أن يزيد العدد كثيرا الليلة"، وستتبرع نيوزيلندا بمبلغ 750 ألف دولار نيوزيلندي (545 ألف دولار أمريكي)، ومن المقرر أن ترسل طائرة تابعة لقواتها الجوية لنقل مساعدات إغاثة إلى تونجا يوم‭ ‬الثلاثاء، ويتجه الإعصار صوب الجزر الجنوبية في فيجي يوم الثلاثاء بينما تشير بعض التوقعات إلى أنه سيشتد ويتحول إلى عاصفة من الفئة الخامسة. وناشد فرانك بانيماراما رئيس وزراء فيجي السكان"الالتزام بالتحذيرات والتأهب".



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