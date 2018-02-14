إعصار يحدث دمارا كبيرا في عاصمة تونغا والبرلمان ينهار

أخبار الآن| ولنجتون- مملكة تونغا (رويترز)-



احتشدت الدول المجاورة لتونغا لتسليم مساعدات إغاثة طارئة يوم الثلاثاء بعدما اجتاح الإعصار جيتا الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي في منتصف الليل وسوى مبنى البرلمان بالأرض وأطاح بأسقف المنازل وسبب فيضانات على نطاق واسع. هذا ولم ترد تقارير مؤكدة عن سقوط قتلى نتيجة العاصفة، وهي من الفئة الرابعة، والتي كانت مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى نحو 200 كيلومتر في الساعة، لكن هناك الكثير من المصابين بعضهم أصيب بجروح خطيرة.

وقال جرام كينا مستشار الحكومة الاسترالية في المكتب الوطني لإدارة الطوارئ في تونغا إنه لم ترد تقارير مؤكدة عن سقوط قتلى نتيجة العاصفة، وهي من الفئة الرابعة، والتي كانت مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى نحو 200 كيلومتر في الساعة، لكن هناك الكثير من المصابين بعضهم أصيب بجروح خطيرة.

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى البرلمان وقد تهدم ولقطات لفيضان جارف وخطوط كهرباء منهارة. وتعذر الوصول لمناطق خارج العاصمة بسبب الضرر والحطام الذي خلفته العاصفة، وقال وينستون بيترز وزير الشؤون الخارجية في نيوزيلندا في بيان "حجم الدمار الذي خلفه الإعصار جيتا ما زال قيد التقييم لكن هناك حاجة ماسة للمساعدة".

وأضاف "هناك نحو 5700 شخص لجأوا لمراكز الإيواء خلال الليل ومن المتوقع أن يزيد العدد كثيرا الليلة"، وستتبرع نيوزيلندا بمبلغ 750 ألف دولار نيوزيلندي (545 ألف دولار أمريكي)، ومن المقرر أن ترسل طائرة تابعة لقواتها الجوية لنقل مساعدات إغاثة إلى تونجا يوم‭ ‬الثلاثاء، ويتجه الإعصار صوب الجزر الجنوبية في فيجي يوم الثلاثاء بينما تشير بعض التوقعات إلى أنه سيشتد ويتحول إلى عاصفة من الفئة الخامسة. وناشد فرانك بانيماراما رئيس وزراء فيجي السكان "الالتزام بالتحذيرات والتأهب"..



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