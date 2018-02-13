طالبان تقر بقتل نائب زعيمها وتعين بديلا عنه

أخبار الآن | باكستان - (رويترز)

قال مسؤولون أمنيون باكستانيون إن ضربتين صاروخيتين يشتبه أنهما من تنفيذ الولايات المتحدة قتلتا القيادي بالحركة خالد محسود ساجنا، يوم الخميس في إقليم بكتيكا بأفغانستان قرب الحدود مع باكستان.

ويمثل مقتل محسود، المعروف باسم «ساجنا»، صفعة قوية للمسلحين المتشددين، الذين قتلوا نحو 70 ألف باكستاني في أعمال عنف وتفجيرات على مدار أكثر من عقد.

وكانت طائرة من دون طيار يشتبه في أنها أميركية قد استهدفت ساجنا، الذي يتزعم أكبر فصيل من فصائل «طالبان باكستان» وربما أكثرها دموية، في وزيرستان الشمالية، وهي منطقة قبلية خاضعة لسيطرة المسلحين منذ فترة طويلة.

وقالت «طالبان» في بيان للإعلام: «نؤكد مقتل زعيمنا في غارة بطائرة من دون طيار»، لتنهي أياما من الشائعات حول مقتله، كانت وسائل إعلام أفادت في 2015 بمقتل ساجنا في غارة أميركية من دون طيار استهدفته في أفغانستان، إلا أنه تبين لاحقا عدم صحة التقارير. لكن التقارير تضاربت بشأن الهجوم من مسؤولين بالمخابرات الباكستانية ومصادر من المتشددين. وقال محمد خراساني المتحدث باسم جماعة «طالبان باكستان» لـ«رويترز» إن الضربة التي نفذت بطائرة من دون طيار وقعت في إقليم وزيرستان الشمالي على الجانب الباكستاني من الحدود.

وأضاف خراساني: «نؤكد أن نائب زعيم حركة طالبان باكستان خالد محسود قتل في ضربة بطائرة دون طيار». وتابع قائلا إن زعيم «طالبان باكستان» الملا فضل الله عين قياديا يدعى مفتي نور والي، والياً محل نائب الجماعة القتيل. وسيقود والي، مثل سلفه، المتشددين في وزيرستان الجنوبية وهو إقليم جبلي وعر على الحدود الأفغانية يعد منذ وقت طويل مقرا لمتشددين باكستانيين وأفغان وأجانب على صلة بتنظيم القاعدة.

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