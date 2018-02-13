زعيم كوريا الشمالية يبدي إعجابه الشديد بكوريا الجنوبية

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية - (ا ف ب )

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عن "إعجابه الشديد" بكوريا الجنوبية، بعد عودة الوفد الرسمي لبلاده والذي ضم خصوصا شقيقته كيم يو جونغ من مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، حيث حضر حفل افتتاح الاولمبياد الشتوي.

وبعد سماعه تقرير الوفد، قال كيم جونغ أون: إن "الجنوب الذي خصّ كوريا الشمالية باستقبال مميّز، مثير للإعجاب الشديد"، وفقاً لـوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وتعد كيم يو جونغ، أول عضو في الأسرة الكورية الشمالية الحاكمة يزور الجنوب منذ توقف الحرب الكورية، وقد سحرت الكوريين الجنوبيين ووسائل الإعلام العالمية منذ لحظة خروجها من المصعد في مطار انشيون الجمعة الماضي، ومراقبتها للمشهد بهدوء.

وصافحت كيم الكوري الجنوبي مون غاي-إن عدة مرات، وشجعت معه فريق هوكي الجليد الموحد وسلمته دعوة إلى قمة في بيونغ يانغ.

وتشغل كيم رسميا منصب النائب الاول لمدير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم كما تشغل منصبا في إدارة الدعاية للنظام.

إقرا أيضاً:

11 إصابة جديدة بـ "نوروفيروس" في كوريا الجنوبية