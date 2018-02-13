القضاء الألماني يحكم ببطلان ضوابط الخصوصية في "فيسبوك"

أخبار الآن| برلين - المانيا - (وكالات)



حكم القضاء الألماني ببُطلان ضوابط الخصوصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واستخدامه للبيانات الشخصية، واعتبر أنهما غير متوافقين مع قانون حماية المستهلك في ألمانيا، وخلصت محكمة ابتدائية في برلين إلى أن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم يجمع ويستخدم بيانات شخصية للمستخدمين دون توضيح كاف لهم أو الحصول على موافقة منهم.



وذكرت الصحيفة أن اتحاد منظمات حماية المستهلك الألماني تقدم بالدعوى القضائية ضد "فيسبوك"، قائلا: إن الموقع الإلكتروني يدفع المستخدمين للاشتراك دون علمهم في خصائص لا يفترض ألا يوفرها الموقع. وأشار الاتحاد إلى أنه على سبيل المثال يفعل تطبيق "فيس بوك" على الهواتف الذكية خدمة تحديد المواقع بدون استشارة المستخدم؛ ما ينتج عنه الكشف عن موقع المستخدم على الموقع وأثناء استخدامه لخدمة المراسلة، مضيفًا أن إعدادات الخصوصية بالموقع أيضا تسمح بإيجاد حسابات المستخدمين عبر محركات البحث مثل "جوجل".



وذكرت الصحيفة أن المحكمة حكمت ببطلان 5 نقاط أساسية تتخلل الإعدادات الافتراضية لأنها لم تحصل على موافقة واضحة من المستخدمين، كما قضت المحكمة بعدم قانونية 8 شروط في بنود استخدام خدمة "فيس بوك"، بينها شروط بنقل بيانات المستخدمين إلى أمريكا واستخدامها في أغراض تجارية.



وأوضح الاتحاد في بيان أن "فيسبوك" يخفي الإعدادات الافتراضية للخصوصية، ولا يزود المستخدم بمعلومات كافية عن هذه الإعدادات عند تسجيله في الموقع للمرة الأولى. ونقلت الصحيفة عن شركة "فيس بوك" قولها، في بيان، إنها ستستأنف حكم القضاء الألماني، مؤكدة أنها تعمل دائما على ضمان وضوح وسهولة فهم إرشاداتها وتوافق خدماتها على الإنترنت مع القانون.



اقرأ أيضا:

فيسبوك ترد على انتقادها من باحثين ومختصين فنيين