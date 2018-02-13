الاستخبارات الامريكية تؤكد ان تهديد كوريا الشمالية وجودي

أخبار الان | واشنطن - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

حذر مدير اجهزة الاستخبارات الاميركية دان كوتس الثلاثاء من ان البرنامج النووي الكوري الشمالي يمثل "تهديدا وجوديا محتملا" للولايات المتحدة.



وقال كوتس خلال جلسة استماع في الكونغرس "يجب الاخذ في الاعتبار ان هذه مشكلة وجودية محتملة للولايات المتحدة". واضاف "انه تهديد وجودي محتمل ضد الولايات المتحدة ولكن ضد كوريا الشمالية ايضا".



قال كوتس في جلسة استماع امام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ان "وقت اتخاذ قرار حول كيفية الرد على هذا التهديد يقترب".



وتابع المسؤول الاميركي "هدفنا هو التوصل الى تسوية سلمية" موضحا "اننا نمارس اقصى الضغوط على كوريا الشمالية بمختلف الوسائل".



وقال كوتس ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون يعتبر "اي جهد يدفعه الى التخلي عن اسلحته النووية تهديدا وجوديا لبلاده وقيادته خصوصا".



وعبر عن الاسف ازاء "الطبيعة الاستفزازية وعدم الاستقرار الذي يبديهما" الزعيم الكوري الشمالي.