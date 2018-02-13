اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

افتتحت الثلاثاء أعمال الإجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والذي عقد في دولة الكويت، ويتزامن ذلك مع اجتماع مماثل في العاصمة الإيطالية، يناقش فيه وزراء دفاع دول التحالف، كيفية متابعة عملهم المشترك. وخلال الإفتتاح ألقى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون كلمة حملت الكثير من النقاط الهامة حول مسار الحرب على داعش.

ول إلى حركة تمرد في ليبيا وأفغانستان والفلبين.

وأكد أن انتهاء العمليات القتالية الرئيسية، لا يعني هزيمة داعش بشكل كامل.

وشدد على ضرورة مواصلة جهود مكافحة تمويل داعش وشبكات التجنيد.

وأضاف أن أكثر من 3 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم بعد تهجيرهم من جانب مسلحي داعش.

وقال إن واشنطن ستقدم 200 مليار دولار إضافية، لدعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة من داعش في سوريا.

وأعرب تيلرسون عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في شمال غرب سوريا، في إشارة إلى العملية العسكرية التركية.

اقرأ أيضا:

الكويت تقول إنها بدأت اتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية



