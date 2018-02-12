هونغ كونغ: وحش بري يأكل من القمامة قرب مدرسة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



لا يخفى على أحد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الاجتماعية على شبكة الإنترنت بالنسبة للأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة والشركات التجارية والحكومات وأجهزة الأمن المحلية والدولية والمراكز الطبية هذه الأيام.

وسائل التواصل هذه باتت تشكل مصدر معلومات، وجعلت العالم كقرية صغيرة، نظرا لتوفيرها المعلومات لجميع المعنيين بأسرع وأوضح صورة ممكنة.

وفي هذا الاطار انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أيام، لقطات مخيفة لخنزير بري ضخم يتسلق حاوية قمامة، قرب مدرسة في هونغ كونغ، مما أثار استغراب الكثيرين.

ونشرت صحيفة "دايلي ميل" الفيديو الذي أظهر الخنزير البري واقفا على قدميه الخلفيتين، متسلقا على حاوية القمامة بحثا عن الطعام، فيما يلتف حوله صغاره.

وتمت مشاركة الفيديو أكثر من 4600 مرة، وشارك المشاهدون بقرابة 2500 تعليق، وأكثرهم مصدوم من حجم الحيوان البري، الذي وصف "بالوحش".

وأبدى البعض قلقه من تواجد حيوان بري بهذا الحجم قرب مدرسة ابتدائية.



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