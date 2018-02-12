​​​​​​​مدعي عام نيويورك يرفع قضية على شركة واينستين وهارفي

أخبار الآن | نيويورك - أمريكا ( رويترز )

يوما بعد اخر ..تتفاقمُ الاتهاماتُ والدعاوى التي تطالُ المنتجَ السينمائي الامريكي هارفي واينستين.. فقد قالَ المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان إنهُ رفعَ قضية على شركة واينستين، هارفي وروبرت واينستين، يتهمُ فيها المديرينِ التنفيذيين بالشركة ومجلسِ الإدارة بالتقاعسِ عن حمايةِ موظفيهم من منتج الأفلام والرئيس التنفيذي السابق هارفي واينستين، وكان واينستين، الذي شاركَ في تأسيسِ شركة ميراماكس، واحدا من أكثرِ رجالِ هوليوود نفوذا، واتهمتهُ أكثر من 70 امرأة بسوءِ السلوكِ الجنسي بما في ذلكَ الاغتصاب.

ونفي واينستين ممارسة الجنس دون رضا أي منهن، وقال شنايدرمان في بيان إن أي بيع لشركة واينستين يجب أن يضمن تعويض الضحايا، وقال شنايدمان في بيان إنه "لن يتمكن المتحرشون أو من يمكنونهم من الحرش من تحقيق الثراء بصورة غير عادلة" عن طريق بيع الاستوديو وإن البيع "يجب أن يضمن حصول الضحايا على تعويضات".

وأضاف البيان "من حق الجميع في نيويورك العمل في بيئة خالية من التحرش الجنسي والخوف"، وكانت شركة واينستين قد أجرت نقاشات مع مستثمرين بشأن البيع المحتمل. ووردت تقارير عن أن سيدة الأعمال ماريا كونتريراس-سويت كانت على رأس المستثمرين المشاركين في النقاشات لشراء الشركة مقابل 500 مليون دولار.



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