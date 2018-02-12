ماتيس: "إيران سبب أزمات الشرق الاوسط"

أخبار الآن |واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية ( وكالات)

اتهمَ وزيرُ الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" إيران بالتسببِ بالمشاكلِ والأزمات التي تعاني منها دولُ الشرقِ الأوسط، واستبعدَ ماتيس أن تدخلَ قواتُ بلادهِ في مواجهةٍ عسكرية مع قواتِ النظام السوري، مشدداً في الوقتِ ذاته على أن سببَ وجود الولايات المتحدة في سوريا هو لمحاربةِ داعش

وأضاف: "من المثير للاهتمام أنه في كل مكان نجد مشكلة في الشرق الأوسط تجد نفس الشيء "إيران" وراء ذلك.. سواء كان ذلك في اليمن أو بيروت أو في سوريا.. تجد دائماً إيران"، وقال: "نحن هناك لسبب واحد فقط وهو محاربة داعش.. ومن حقنا الدفاع عن النفس في حال تعرضنا للخطر.. كما حدث مع قوة موالية للنظام عندما استهدفت قواتنا بعد أن شنت هجوما على أحد مراكز حلفائنا.. فخيارنا عدم توسيع تلك الحرب.. لأن ذلك ليس في مصلحتنا".

ويجتمع وزراء دفاع 14 دولة مشاركة في التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الثلاثاء في روما لمناقشة كيفية متابعة عملهم المشترك وبخاصة ما يتعلق بمصير مقاتلي تنظيم "داعش" المعتقلين بسوريا.

وقال ماتيس الأحد في الطائرة التي تقلّه إلى روما "إن المعركة لم تنته بعد".

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