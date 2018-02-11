ميانمار: سنتخذ إجراءات ضد رجال أمن بعد قتل روهينغا مسلمين

أخبار الآن | نايبيداو - ميانمار (رويترز)

قال متحدث حكومي اليوم الأحد إن ميانمار ستتخذ إجراءات ضد عشرة من أفراد قوات الأمن فيما يتعلق بقتل روهينغا مسلمين معتقلين في ولاية راخين مضيفا أنه ليس للأمر علاقة بتغطية رويترز للواقعة.

وقال زاو هتاي، المتحدث باسم حكومة ميانمار، إنه سيجري اتخاذ "إجراءات تتماشى مع القانون" ضد سبعة جنود وثلاثة من أفراد قوة الشرطة وستة قرويين في إطار تحقيق يجريه الجيش بدأ قبل نشر تقرير رويترز.

وكانت رويترز نشرت يوم الجمعة تقريرا يسرد الأحداث التي أدت إلى دفن عشرة رجال من الروهينغا في مقبرة جماعية بعد أن قتلهم جيرانهم البوذيون رميا بالرصاص أو طعنا بالسكاكين والسيوف في قرية إن دين بولاية راخين في شمال البلاد.

وأضاف أن الاعتقالات "ليست بسبب خبر رويترز. يجري التحقيق من قبل خبر رويترز". وأوضح أنه لا يسعه ذكر الإجراءات التي ستتخذ ضد المذكورين.

وقال شهود من الروهينجا لرويترز إن الجنود اختاروا العشرة من بين مجموعة من الروهينجا كانت قد لجأت إلى أحد الشواطئ القريبة التماسا للأمن.

وفر قرابة 690 ألفا من الروهينجا من ولاية راخين وعبروا الحدود إلى بنجلادش منذ أغسطس آب عندما أطلقت هجمات متمردين على مواقع أمنية شرارة عملية عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.