موكب جاستن ترودو يتعرّض لحادث سير بكاليفورنيا (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعرض موكب رئيس وزراء كندا ​جاستن ترودو​ لحادث سير​ ب​كاليفورنيا​، خلال زيارة جاستن للولايات المتحدة الأمريكية .

وذكرت صحيفة "الانديبندنت" إن دورية قسم حماية كبار الشخصيات بكاليفورنيا كانت ترافق موكب ترودو بعد مغادرته للمؤسسة والمعهد الرئاسي لرونالد ريغان.

ونقلت الصحيفة، عن قائد شرطة مدينة سيمي فالي بكاليفورنيا روي جونز أنه بعد 4 أميال من مكتبة رونالد ريغان الرئاسية توقفت إحدى الدراجات النارية للشرطة لإغلاق الطريق من أجل الموكب قبل أن يحاول سائق سيارة مدنية الالتفاف يسارا ليتحرك من حول الموكب.

وأضاف جونز أن دراجة الشرطة بدأت في التحرك واصطدمت بالسيارة التي قذفت الشرطي على دراجة نارية أخرى للشرطة تابعة للموكب، موضحا أن السيارة التي يركبها ترودو لم تتوقف.

وذكرت الصحيفة أن الشرطي المصاب بجروح طفيفة تم اصطحابه إلى مستشفى لوس روبلز والمركز الطبي في مدينة ثاوزند أوكس بكاليفورنيا، لافتة إلى أن سائق السيارة ظل في موقع الحادث ولم يتم استدعاؤه من قبل الشرطة.

إقرأ أيضا:

ترودو يفتن سكان مانيلا في مطعم للوجبات السريعة

يلعب مع إبنه في مكتبه.. صور لـ"ترودو" تأسر قلوب معحبيه مجددا