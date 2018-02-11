حملة على مدرسة يابانية فرضت زي أرماني على الطلاب بقيمة 730 $

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (time)

طرحت مدرسة ابتدائية عامة في حي جينزا الراقي في طوكيو، زيا للطلاب الجدد من تصميم "جورجيو أرماني"، بتكلفة تزيد على 80 ألف ين (730 دولارا)، أي ما يعادل ثلاثة أمثال سعر الزي الحالي.

زي أرماني المؤلف من سترة، وسراويل أو تنورة، وقميص طويل الأكمام وقبعة، سيعتمد إبتداء من نيسان / أبريل.

هذا الأمر عرض المدرسة اليابانبة الى وابل من الانتقادات وخصوصا من اهالي الطلاب، حيث ظهرت شكاوى من أولياء أمور الطلاب من تجاوز قيمة الزي قدرتهم المالية، كما رفع الأمر للمناقشة في البرلمان للوقوف على ما يمكن التوصل إليه في قرار المدرسة.

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مدير المدرسة "توشيتسوغو وادا" قال في مؤتمر صحفي: إن العلامة التجارية للأزياء الراقية تناسب هوية المدرسة "تايمي". وبرر اختياره لـ"أرماني" بأن بوتيكه يقع بالقرب من المدرسة.

واعترف "وادا" بأن الزي الجديد سيكلف أكثر من ذلك، ولكنه اعتبر أنه يستحق ذلك. واوضح ان قراره لن يتغير على الرغم من الانتقادات.

إلى جانب شكاوى أولياء الأمور، تواجه المدرسة اليابانية انتقادات على نطاق واسع لقرارها الخاص بالزي الموحد من ماركة "أرماني"

معلق التعليم الشعبي سأل عبر "بلوغ" له، "أرماني في مدرسة ابتدائية عامة؟ معتبرا ان الامر مثل القول "لا للفقراء والترحيب فقط بمن يفخرون بارتداء ارماني".

وإلى جانب التكلفة، يقول النقاد إن الزي المدرسي جزء من قواعد المدرسة الجامدة التي يمكن أن تنتهك التنوع وحقوق الطفل.

وقال مسؤولو التعليم الحكومى يوم الجمعة ان مدراء المدارس لهم الحرية فى وضع القواعد المدرسية والزي المدرسي، بيد انه في قضية المدرسة "تايمي" كان عليهم التواصل مع اولياء امور الطلاب والتوافق معهم.

بدوره وزير التعليم الياباني "يوشيماسا هاياشى" قال للصحفيين "ان المدارس يجب ان تأخذ في اعتبارها اسعارا موحدة لا تثقل كاهل الاهالي". وتوقع أيضا أن يكون لديهم مناقشات كافية لهذه القضية مع الأطراف المعنية" بما في ذلك الطلاب وأولياء الأمور أو جمعيات الآباء والمعلمين.

كذلك تعرض زي "ارماني" لهجوم في البرلمان، حيث شكك "مانابو تيراتا"، وهو مشرع معارض، بأمر الزي الجديد، قائلا: "إن الزي المدرسي هو أكثر تكلفة من البدلات الفاخرة التي نرتديها".

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