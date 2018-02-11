البنتاغون: نسعى لمواجهة أنشطة إيران الخبيثة

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، السبت، أنها تسعى إلى جهد دولي أكبر للتصدي لأنشطة إيران الخبيثة. وقالت الوزارة إنها "تشارك كثيرين في المنطقة القلق من أنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار وتهدد السلم والأمن الدوليين".

وأكد البنتاغون أنه لم يشارك في العملية العسكرية الإسرائيلية في سوريا، والتي أسفرت عن سقوط مقاتلة إسرائيلية بصاروخ من أنظمة الدفاع الجوي السوري.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، أدريان رانكين جالواي، أن الولايات المتحدة تدعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات لأراضيها وشعبها. وجاء ذلك بعد إعلان إسرائيل أنها قصفت 12 هدفا إيرانيا وسوريا في سوريا بينها أنظمة سورية للدفاع الجوي.

وصباح السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار تجاوزت الحدود شمالاً، في حين أصابت نيران من داخل سوريا مقاتلة أف 16 إسرائيلية، ونجا قائدها.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على تويتر: "استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلية أنظمة تحكم إيرانية في سوريا أطلقت طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي، وأطلقت نيران سورية هائلة مضادة للطائرات، وسقطت طائرة إف-16 في إسرائيل والطياران بخير".

فيما أعلن حزب الله أن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية من طراز إف-16 يمثل "بداية مرحلة استراتيجية جديدة" ستحد من استغلال إسرائيل للمجال الجوي السوري.

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