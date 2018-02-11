احتجاجات حاشدة في إيطاليا بعد هجوم عنصري على مهاجرين

أخبار الآن | روما - ايطاليا - (وكالات)

تجددت الاحتجاجات في عدة مدن ايطالية، مساء السبت، بعد أيام من هجوم عنصري بالرصاص أصيب فيه 6 مهاجرين على الأقل فى مدينة ماتشيراتا.

واندلعت مواجهات مساء الخميس، بين متظاهرين من مجموعة "فورزا نوفا" اليمينية المتطرفة مع عناصر من الشرطة فى ماشيراتا بوسط إيطاليا.

وعلى الرغم من حظر التظاهر، أقدم عشرات من أعضاء "فورزا نوفا" على التجمع، ما أضطر شرطة مكافحة الشغب إلى دفعهم للتراجع. وقد تم اعتقال 20 متظاهرا، بحسب مشاهدات وكالة فرانس برس.

وحرصت الشرطة على عدم السماح لهؤلاء الناشطين اليمينيين المتطرفين بالالتقاء مع متظاهرين آخرين من اليسار المتطرف كانوا متواجدين فى ساحة أخرى من هذه المدينة الصغيرة.

وكان وزير الداخلية الإيطالى ماركو مينيتي قد اعتبر أن إطلاق النار الذي شهدته ماتشيراتا يعكس "كرها عنصريا اكيدا".

وقبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية في 4 آذار/مارس، أعادت هذه الحوادث والأحداث ملف الهجرة إلى قلب الحملة الانتخابية التي هيمنت عليها الخطب المبالغة في توجهها اليميني.

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