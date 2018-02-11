إنتهاء عمليات الإنقاذ في تايوان وحصيلة قتلى الزلزال 17 شخصا

أخبار الآن | تايبيه - تايوان - (أ ف ب)

أنهت فرق الإنقاذ عملياتها في تايوان، بعد الزلزال الذي ضربها الثلاثاء الماضي، والذي بلغت قوته 6.4 درجات، وقد ازداد عدد القتلى إلى 17 قتيلا، وجرى هدم ثلاثة مبان كانت قد انهارت جزئيا في مدينة هواليين لدواعي السلامة العامة، بينها فندق مارشال.

وقال عمدة المدينة إن آخر شخصين عالقان تحت أساسات ثقيلة للمبنى لا يمكن إزالتها بدون المخاطرة بانهيار المبنى بالكامل، مشيرا إلى أنه تم وقف عمليات الانقاذ بموافقة أقاربهما، ويعتقد أن الشخصين الأخيرين ضمن أفراد أسرة صينية وصلت الاثنين إلى تايوان للاقامة في هذه الوجهة السياحية قبل أن تلقى حتفها في الزلزال، بحسب ما أعلنت السلطات، وأكد رئيس الوزراء وليام لاي أن "17 شخصا قتلوا للأسف في الزلزال... اقاربهم سيحصلون على المساعدة المناسبة". و14 من الضحايا قتلوا في البناية المائلة المنكوبة.

وكانت تايوان شهدت في ايلول/ سبتمبر 1999 زلزالا بقوة 7,6 درجات، هو الأسوأ في تاريخ الجزيرة، أوقع نحو 2400 قتيل، ومن ذلك الحين تم تشديد معايير سلامة البناء، إلا أن عددا من المباني القديمة لا يزال عرضة للتضرر من زلازل متوسطة القوة..

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