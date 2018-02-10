"كيم جونغ أون" يدعو رئيس كوريا الجنوبية لزيارة بيونغ يانغ

اخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية - (أ ف ب)



دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن إلى قمةٍ في بيونغ يانغ، بحسب ما أعلنت سيول السبت، وأعربَ كيم جونغ أون في الدعوةِ التي نقلتها شقيقته كيم يو جونغ الموجودة حاليا في الجنوب حيثُ تترأسُ وفدَ الشمال إلى الألعاب الأولمبية الشتوية، عن استعدادهِ للقاءِ مون "في أقرب وقت ممكن"، بحسب ما أوضح متحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية.



وستكون هذه القمة الثالثة من نوعها بعد اللقاءات بين والد كيم، الزعيم كيم جونغ ايل والرئيسين الكوريين الجنوبيين كيم داي-جونغ وروه مو-هيون في عامي 2000 و2007، في بيونغ يانغ، وبعد أشهر من الصمت حيال مشاركتها في الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ، تسعى كوريا الشمالية للتقرّب من الجنوب عبر ارسالها رياضيين وفنانين ومشجعات ووفدا رفيع المستوى.



واستقبل مون السبت على مائدة غداء رئيس الدولة في كوريا الشمالية كيم يونغ نام الذي تعتبر مهامه في المقام الأول بروتوكولية، بالاضافة الى كيم يو جونغ، وصرّح المتحدث باسم مون "المبعوثة الخاصة كيم يو جونغ أوصلت رسالة شخصية" من شقيقها أعربت فيها عن "تمنيه تحسين العلاقات بين الكوريتين".



وأضاف أنها نقلت دعوة شقيقها شفهيا الى الرئيس "لزيارة الشمال في الوقت الذي يناسبه"، ولطالما سعى الرئيس الكوري الجنوبي لعقد حوار مع الشمال لكنه لم يقبل هذا الاقتراح فورا. وطلب خلق "الظروف الجيدة" لمثل هذه الزيارة، داعيا الشمال الى التباحث في الحوار مع واشنطن بفعالية أكثر.



ونقل المتحدث عن مون قوله انه "من الضروري أن تعقد كوريا الشمالية والولايات المتحدة محادثات سريعا"، وتقول واشنطن إن كوريا الشمالية يجب أن تثبت استعدادها لنزع سلاحها النووي قبل أي مفاوضات، الأمر الذي ترفضه بيونغ يانغ رفضا قاطعا.

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