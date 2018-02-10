فيلق القدس الإيراني يزوّد حزب الله بصواريخ مسيرة

أخبار الآن | إيران - (وكالات)

قال مصدر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إن إيران أمدَت بالفعل ، خلال الأشهر الأخيرة، ميليشيا حزب الله ، وبعض الميليشيات الموالية لها في سوريا، بصواريخ ذكية مُسيَّرة عن بُعد .

وأكد المصدر، أن الصواريخ التي وصلت إلى حزب الله يمكن تركيبها على طائرات من دون طيار ، وتستطيع التحليق لمسافات بعيدة..

وأضاف أن ميليشيا حزب الله باتت تُصنِع في الورش والمصانع في لبنان وسوريا، صواريخ صغيرة ً وقصيرة المدى ذكية ً ومسيَّرة عن بُعد مضادة للمدرعات والزوارق أرض- أرض، وأرض- بحر تعمل بالتكنولوجيا الحرارية والليزر.

وأوضح أن الفرق بين الجيل القديم والجديد من هذه الصواريخ هو أن القديم يحتاج إلى اتصال عبر الأقمار الصناعية ليتم تسييره ، مع إمكانية أن يضل عن هدفه إذا ما انقطع اتصاله بالقمر الصناعي لأي سبب، أما الجيل الجديد فيستخدم تكنولوجيا التصوير الضوئي للهدف ، ويتبعه عبر الليزر، ولذلك لا يضل حتى لو كان الهدف متحركاً.

وقال، إن "إيران نقلت تكنولوجيا الجيل السابق للصواريخ الذكية إلى الحزب الذي بات يستطيع تصنيعها، تفادياً لخطر تدمير إسرائيل للشحنات المرسلة إليه"، مضيفاً أن "معامل وورش تصنيع الصواريخ والطائرات دون طيار نُقِلت إلى مناطق جبلية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية في الشمال السوري، كي لا يتم رصدها بسهولة".

وأشار المصدر إلى أن إيران وروسيا وكوريا الشمالية أمّنت عشرات الآلاف من محركات الصواريخ المختلفة من قصيرة المدى إلى بعيدة المدى لمعامل الصواريخ في سوريا خلال السنتين الأخيرتين.

ينضم الينا من العاصمة اللبنانية بيروت العميد وهبة قطيشة الخبير العسكري والاستراتيجي..

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