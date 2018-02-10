شلل يصيب "شيكاغو" و "ديترويت" بسبب عاصفة ثلجية

أخبار الآن | شيكاغو - الولايات المتحدة - (وكالات)

تسببَ تساقط كثيف للثلوج نجمَ عن عاصفةٍ ثلجية قوية شهدتها مناطق في وسطِ غرب الولايات المتحدة ، بإغلاقِ الطرقات والغاءِ رحلات جوية، وأغلقت المدارس وتمَ الإبلاغُ عن العديدِ من حوادثِ السير، وتسارعت وتيرةُ إلغاءِ الرحلاتِ الجوية لتصلَ إلى 1500 نصفُها في مطارِ أوهير الدولي في شيكاغو الذي يعدُ أحدَ أكثرِ المطاراتِ ازدحاما في البلاد، وحيثُ بلغت سماكة الثلوج 18 سم عند الظهر.

وأغلقت المدارس في المدينتين وتم الإبلاغ عن العديد من حوادث السير، وتسارعت وتيرة إلغاء الرحلات الجوية لتصل إلى 1500 نصفها في مطار أوهير الدولي في شيكاغو الذي يعد أحد أكثر المطارات ازدحاما في البلاد، وحيث بلغت سماكة الثلوج 18 سم عند الظهر.

وحذرت شركات الطيران من المزيد من إلغاء الرحلات في مطارات قريبة، وسمحت للركاب بتبديل مواعيد رحلاتهم مجانا، ومن المتوقع أن يصل معدل تساقط الثلوج في شيكاغو وديترويت إلى 23 سم وبمعدل 2,5 سم في كل ساعة في ديترويت صباح الجمعة.

وحض رئيس بلدية شيكاغو رام إيمانويل الناس على البقاء في المنازل، وقال إن " المزيد من الثلوج ستتساقط خلال ثلاثة أيام أكثر مما اعتدنا عليه سابقا في فصول الشتاء وفي فترة زمنية واحدة"، ولم تشهد "ويندي سيتي" أو المدينة الشديدة الرياح وهو أحد الأسماء التي تعرف بها شيكاغو هذه الكمية من تساقط الثلوج منذ عام 2011، عندما سقط ما معدله 50 سم من الثلوج بشكل سريع أجبر السائقين على ترك سياراتهم على جوانب الطرقات الرئيسية، ويؤكد المسؤولون جاهزيتهم هذه المرة بـ 350 كاسحة ثلوج، ومع ذلك فإن المدينة شهدت عشرات حوادث السير بين مساء الخميس وصباح الجمعة.

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