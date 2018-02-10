بعد "ضجة سامسونج".. اللجنة الأولومبية تعتذر لإيران

أخبار الآن | بيونغ تشانغ - كوريا الجنوبية (رويترز)

اعتذر منظمو دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في كوريا الجنوبية لإيران أمس، في أعقاب ضجة دبلوماسية أثارها استثناء أفراد بعثتها الرياضية من تلقي هواتف مجانية توزعها مجموعة سامسونج على المشاركين في الألعاب.

يُذكر أن منظمي الألعاب قد أعلنوا أن الرياضيين من إيران وكوريا الشمالية لن يحصلوا على هواتف "جالاكسى نوت 8" من الشركة الراعية سامسونج، لكنهم تراجعوا سريعًا عن القرار، لكن الأمر تضخم في إيران وأثار عاصفة من الغضب والجدل، ورفض الرياضيون الإيرانيون قبول الهواتف حتى تقديم اعتذار.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لألعاب بيونج تشانج لي هي - بيوم، أنه اعتذر عن سوء التفاهم.

وصرح السفير الإيرانى فى كوريا الجنوبية حسن طاهريان قبل الإعتذار قائلًا: «رفض رياضيونا قبول الهواتف وسلموا رسالة احتجاج للجنة الأوليمبية وينتظرون الرد الرسمى».

وقال شاهرخ شهنازي، أمين عام اللجنة الأوليمبية الإيرانية: إن «شركة سامسونج وكل من لهم يد في التقليل من احترام الرياضيين الإيرانيين المشاركين في ألعاب بيونج تشانج الشتوية يجب أن يقدموا اعتذارًا للفريق الإيراني، والجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل في هذا الأمر».

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