ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان إلى 14 قتيلًا

أخبار الآن | هواليان - تايوان (صحف)

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان يوم الثلاثاء إلى 14 قتيلا و 280 جريحا بعد أن عثرت فرق الانقاذ اليوم على جثتين تحت أنقاض فندق انهار نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة هواليان.

و ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه لم يتم التعرف على الجثتين لكن وسائل الاعلام التايوانية أذاعت أنه من المرجح أنهما لأفراد عائلة صينية كانت في زيارة سياحية لتايوان عندما ضرب زلزال بلغت قوته 4ر6 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي لتايوان.

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