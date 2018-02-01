مقتل 11 في حريق بدار لرعاية المسنين في اليابان

أخبار الآن | سابورو - اليابان - (وكالات)

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن 11 شخصا قتلوا بينما نجا خمسة في حريق بمنشأة لرعاية كبار السن في شمال اليابان في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

وأضافت الهيئة اليوم الخميس أن المسنين الستة عشر كانوا يعيشون في المنشأة الخشبية المؤلفة من ثلاثة طوابق في سابورو حيث كانوا يدفعون إيجارا شهريا 36 ألف ين (330 دولارا).

وذكرت أن ثلاثة من الناجين تتراوح أعمارهم بين الخمسينات والثمانينات يخضعون للعلاج في المستشفى لكن حالاتهم ليست خطيرة.

وقالت إن المنشأة تديرها مؤسسة في سابورو تساعد من يحصلون على دعم حكومي بتوفير الطعام ومحاولة إيجاد وظائف لهم.



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