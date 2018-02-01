محكمة أمريكية ترفض دعوى تتهم تويتر بمساعدة داعش

أخبار الآن | سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة - (وكالات)

قضت محكمة استئناف اتحادية في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، الأربعاء، بأن شركة تويتر لا تتحمل مسؤولية قتل متعاقديّن أمريكييّن قتلا في هجوم لتنظيم داعش في الأردن . وتتهم أسرتا المتعاقديّن تويتر بعدم منع التنظيم من استخدام خدماتها وتطالبان بتعويض مالي .

وقضت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف بالإجماع بأن أسرتي ليود فيلدز وجيمس كريتش لم تثبتا أن مقتل الرجلين في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في مركز لتدريب الشرطة في عمان مرتبط بمواد دعائية نشرت على تويتر تدعم داعش. وكان التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

ورفض القاضي ميلان سميث قبول طلب التعويض وقال إن المدعين ومنهم أرملتا الرجلين لم يظهرا "ولو علاقة مباشرة محدودة" بين ما أصابهم من ضرر وسلوك تويتر.

ولم ترد تويتر ولا المحامي الموكل بالدفاع عنها على طلب للتعليق.

ويؤيد القرار الصادر اليوم حكما صدر في أغسطس (آب) 2016.





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