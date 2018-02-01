فتح تحقيق في اتهامات بسوء السلوك الجنسي لملياردير أمريكي

أخبار الآن | نيفادا - الولايات المتحدة (وكالات)

أفادت تقارير إعلامية أن مجلس تنظيم الألعاب بولاية نيفادا الأمريكية فـَتح تحقيقا بشأن اتهامات بسوء السلوك الجنسي ضد الملياردير ستيفن وين من موظفين سابقين وحاليين وردت في مقال نشر بصحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي.

ونفى وين رئيس ومؤسس شركة "وين ريزورتس" المتخصصة في أنشطة الفنادق الاتهامات ووصفها بأنها "منافية ٌ للعقل" واتـَهم زوجته السابقة بتحريض متهميه لمنفعتها الشخصية في قضية ضده وضد شركته.



وكشف النقاب عن التحقيق يوم الثلاثاء في بيان نسبته شبكة (سي.إن.بي.سي) وعدد من وسائل الإعلام لبيكي هاريس رئيسة مجلس تنظيم الألعاب بنيفادا الذي يشرف على أنشطة النوادي وترخيصها في الولاية.

ونسب إلى هاريس قولها "بعد الانتهاء من مراجعتنا يجري مجلس تنظيم الألعاب في نيفادا تحقيقا فيما يتعلق بمزاعم سوء السلوك الجنسي بشأن ستيف وين. المجلس سيجري تحقيقه باستفاضة وتأن".

وذكر مايكل ويفر وهو متحدث باسم شركة وين ريزورتس أن الشركة "ستتعاون بشكل كامل مع أي مراجعة تجريها الجهات التنظيمية".

ولم يتسن لرويترز الحصول بشكل مستقل على نسخة من البيان لكن مصدرا مطلعا أكد أن التقارير الإعلامية التي أوردت البيان صحيحة.

واستقال وين (76 عاما) من منصب المدير المالي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري يوم السبت بعد يوم من تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت فيه إنه اعتاد إجبار نساء كن يعملن تحت إمرته على ممارسات جنسية على مدى عقود.



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