اليونيسيف تناشد بتوفير 3.6 مليار دولار مساعدات للأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( حنان ضاهر )



مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الإنسانية أطلقت منظمة اليونيسف نداءا عاجلا بتوفير أكثر من ثلاثة مليارت دولار لمساعدة الأطفال حول العالم وقالت المنظمة في تقريرها للعملالانساني هذا العام إن نسبة 84% من نداء التمويل مخصصة للعمل فى البلدان المتأثرة ‏بالأزمات الإنسانية الناجمة عن العنف.

في حروب الكبار .. وحدهم الصغار من يدفعون أغلى ثمن .. ‏ووحده مستقبلهم هو من يرزح تحت التهديد ‏.



فالعالم أصبح مكاناً أكثر خطورة حيث يعيش تقريباً ربع أطفال العالم فى بلدان ‏متأثرة بالنزاعات أو الكوارث الطبيعية ، وبالنسبة لكثير من هؤلاء الأطفال، فإن ‏حياتهم اليومية كابوس .



منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ناشدت المجتمع الدولى بتوفير مبلغ ثلاث ‏مليار وستمئة مليون دولار أمريكي من أجل تقديم المساعدة العاجلة إلى 48 مليون ‏طفل يعيشون فى حالات النزاعات والكوارث الطبيعية وغيرها من حالات ‏الطوارئ فى 51 بلداً فى عام 2018‏‎.‎



وذكرت المنظمة - فى تقرير العمل الإنسانى من أجل الأطفال لهذا العام - أنه وفى ‏جميع أنحاء العالم تُفاقِم النزاعات العنيفة الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات حرجة ‏، ويترافق ذلك مع كون الأطفال بوجه خاص معرضين للخطر أكثر من غيرهم ‏فالنزاعات التى استمرت لسنوات طويلة كتلك فى جمهورية الكونغو الديمقراطية ‏والعراق ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا واليمن وبلدان أخرى لا تنفك تزداد ‏تعقيداً وتسفر عن موجات جديدة من العنف والتهجير وتمزيق حياة الأطفال‎.‎



مدير برامج الطوارئ فى اليونيسيف قال "إنه لا يمكن للأطفال الانتظار حتى ‏تنتهى الحروب ؛ فالأزمات كارثية وهى تهدد حياة الأطفال والشباب الآن وتنذر ‏بتدمير مستقبلهم على المدى البعيد "‏.



وأشارت المنظمة إلى أن أطراف النزاعات تظهر تجاهلاً صارخاً لحياة ‏الأطفال..لافتة إلى أن الأطفال لا يتعرضون للهجوم المباشر فحسب بل إنهم ‏يُحرمون أيضاً من الخدمات الأساسية عندما تتضرر المدارس والمستشفيات والبنى ‏التحتية المدنية أو تتعرض للتدمير والنزاعات‎.‎



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