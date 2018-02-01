"القمر الأزرق الدموي".. صور من جميع أنحاء العالم

... "القمر الأزرق الدموي".. ظاهرة تخلق انقساما بين العلماء اقتران ظهور ما يعرف بالقمر الأزرق العملاق مع خسوف كلي للقمر، خلق انقساما وسط العلماء

... ليلة إستثنائية يشهدها العالم العربي بـ"القمر الدموي والخسوف" يشهد العالم ليلة استثنائية مع غياب شمس يوم الاثنين 07 أغسطس/آب، مع خسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في أرجاء المنطقة العربية كافة

... الدول التي أعلنت الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك عدة دول عربية وغربية تؤكد ان بداية شوال هو الاثنين

... ثلوج إيران تشل الطيران وتغلق المدارس تسببت العاصفة الثلجية التي ضربت إيران، في إرباكِ الملاحةِ الجوية، وإغلاقِ مدارس في أجزاءَ عدة من البلاد..

... ماتيس: حل الأزمة الكورية يكون بالدبلوماسية ولكن من موقع قوة شددَ وزيرُ الدفاعِ الأمريكي جيمس ماتيس على الدبلوماسية كسبيلٍ للتعاملِ مع أزمةِ كوريا الشمالية إلا انهُ قالَ إنَ لابدَ من تشديدِ الخناق علي بيونغ يانغ