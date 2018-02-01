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"القمر الأزرق الدموي".. صور من جميع أنحاء العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة


حدث فلكي نادر، شهده العالم الأربعاء 31/1/2017، عندما اقترن ظهور ما يعرف بالقمر الأزرق العملاق مع خسوف كلي للقمر.
وفيما يلي صور لهذه الظاهرة من أغلب أنحاء العالم:

 

دبي

الاكوادور

 

الولايات المتحدة

 

اليونان

 

الهند

 

هونغ كونغ

 

الفلبين

 

المكسيك

 

النروج

 

سريلانكا

 

تركيا

 

كوريا الشمالية

 

اليابان

 

باكستان

 

مقدونيا

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