"القمر الأزرق الدموي".. صور من جميع أنحاء العالم
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
حدث فلكي نادر، شهده العالم الأربعاء 31/1/2017، عندما اقترن ظهور ما يعرف بالقمر الأزرق العملاق مع خسوف كلي للقمر.
وفيما يلي صور لهذه الظاهرة من أغلب أنحاء العالم:
دبي
الاكوادور
الولايات المتحدة
اليونان
الهند
هونغ كونغ
الفلبين
المكسيك
النروج
سريلانكا
تركيا
كوريا الشمالية
اليابان
باكستان
مقدونيا
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