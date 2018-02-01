أربعة قتلى في تفجير انتحاري بمخيم للنازحين في نيجيريا

أخبار الآن | كانو - نيجيريا - (ا ف ب)

أعلنت السلطات النيجيرية مقتل أربعة أشخاص واصابة 44 آخرين في تفجير انتحاري استهدف الاربعاء مخيما للنازحين في مدينة مايدوغوري (شمال شرق)، مشيرة الى ان الاعتداء يحمل بصمات جماعة بوكو حرام الارهابية.

وقال غاربا ادريس غارغا رئيس فرع "الوكالة النيجيرية لتنظيم الاغاثة" في شمال شرق البلاد ان الانتحاري تسلق السياج المحيط بمخيم دالوري الواقع قرب مدينة مايدوغوري وفجر حزامه الناسف وسط خيام النازحين.

واضاف "لقد قتل الانتحاري اربعة اشخاص واصاب 44 آخرين بجروح، بينهم من هم في حال حرجة".

واوضح المسؤول الاغاثي ان الهجوم الذي تتبنه اي جهة في الحال، يحمل بصمات جماعة بوكو حرام الارهابية.

وبحسب المصدر نفسه فان هذا الهجوم تلاه بعد دقائق قليلة هجوم ثان نفذته هذه المرة امرأة انتحارية فجرت نفسها خارج المخيم ولكن من دون ان تتمكن من اصابة احد بأذى.



وقال "لقد اقتربت امرأة متشددة من متاجر تقع خارج المخيم حيث كان هناك جمع من الناس ولكن لحسن الحظ فإن هؤلاء شكوا في امر هذه المرأة وتفرقوا سريعا قبل ان تفجر حزامها الناسف"

وفي منتصف الشهر الماضي أكدت مصادر امنية لوكالة فرانس برس الجمعة مقتل خمسة جنود نيجريين على الاقل و"جرح آخرين" في هجوم نسب الى جماعة بوكو حرام في جنوب شرق النيجر القريب من نيجيريا.

واوضح المصدر الثاني ان المهاجمين تمكنوا من مباغتة الجنود بوصولهم على متن آليات عسكرية نيجرية استولوا عليها في هجمات سابقة. وقد اتبعت الجماعة هذه الطريقة في المنطقة في هجمات سابقة.



وتسعى بوكو حرام من خلال تمردها المسلح المستمر منذ 2009 الى انشاء تنظيم متشدد في شمال شرق نيجيريا، وقد ادى هذا التمرد الى مقتل 20 الف شخص على الاقل وتهجير أكثر من 2,6 مليون.

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