مذيع يحترق أثناء برنامج مباشر (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

سقطت كرة نارية في حضن مذيع باكستاني خلال تقديمه لبرنامج على الهواء مباشرة.

وفي مشهد غير مألوف، أظهرت لقطات الفيديو المذيع وهو يقفز بسرعة عن مقعده بعد أن سقط ما يشبه كرة نارية في حضنه فيما كان يدير نقاشا حول الحدود مع أحد الضيوف.

وكان المذيع قد فوجئ بسماع صوت ضجيج مرتفع في الاستوديو بينما استمر في حديثه إلى ضيفه السفير الباكستاني السابق، ثم شوهدت كرة اللهب تسقط في حضن المذيع الذي سرعان ما قفز عن مقعده، وبعد ثوان شوهد شخص ثان يركض أمام الكاميرا، بحسب ما صرحت الصحيفة البريطانية إكسبرس.

ولم يعرف ماذا حدث داخل الاستوديو أو مع المذيع، ولم تذكر الصحيفة سبب كرة النار هذه، ولا السبب في الضوضاء التي سبقتها.

مصدر الصورة: فريد نيوز

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