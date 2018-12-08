مولر: ترامب تلقى منذ 2015 عرضا "للتعاون" مع موسكو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



صرح المدعي الخاص روبرت مولر الجمعة أنّ روسيا عرضت "التعاون" مع فريق حملة دونالد ترامب الرئاسية منذ 2015، وذلك بعد آخر التطورات في التحقيق حول تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية في 2016 والذي يشكك في مصداقيته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقدم هذه المعلومات المدعي الخاص والقضاء في نيويورك تمهيدا لإصدار حكم على مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب الأربعاء في مجموعة من الوثائق.

واعترف كوهين بأنه كذب على الكونغرس بشأن اتصالاته مع روسيا خلال الحملة وأنه خالف قواعد الانتخابات التمويلية.

وأشار المدعون النيويوركيون إلى مسؤولية شخصية ممكنة للرئيس الأمريكي في فضيحة جنسية ودفع مبالغ لامرأتين من أجل شراء صمتهما.

ونفى ترامب والبيت الأبيض بسرعة هذه المعلومات الجديدة. وكتب دونالد ترامب في تغريدة على تويتر أن "الرئيس بريء تماما".

من جهتها الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز أكدت أن الوثائق الجديدة في ملف كوهين لا تتضمن "شيئا مهما غير معروف".

وقال مولر في مذكراته إن كوهين اعترف بأنه كان في نوفمبر الثاني 2015 و قبل ثمانية أشهر من انتخاب ترامب مرشحا للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي وعلى اتصال مع رجل " ثقة" روسي لدى الحكومة.

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