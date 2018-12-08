مقتل 6 أشخاص في تدافع في ملهى ليلي في إيطاليا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أدت حالة من الهلع لمئات الشبان خلال حفل موسيقي في ملهى ليلي في بلدة كورينالدو بالقرب من مدينة أنكونا الإيطالية ليل الجمعة 7 كانون الأول (ديسمبر) إلى سقوط 6 قتلى وعشرات الجرحى.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان على تويتر "قد يكون السبب ذرّ مادة لاسعة، ما دفع الشبان الى الهرب والدوس على بعضهم البعض" وأضافت "للأسف قتل 6 اشخاص وجرح عشرات".

وذكرت وسائل الإعلام أن الحادث وقع حوالي الساعة الـ1 ليلاً موضحة أنه أدى إلى سقوط أكثر من مئة جريح بينهم 12 في حالة خطيرة، وأوضحت أن القتلى هم خمسة قاصرين (ثلاث فتيات وفتيان)، وسيدة بالغة كانت ترافق ابنتها إلى الحفل.

وكان نحو ألف شخص معظمهم من الشباب يحضرون الحفل في ملهى "لانتيرنا أزورا" (الفانوس الأزرق) في ريف هذه المدينة القريبة من الساحل الأدرياتيكي في وسط إيطاليا، وقد قدموا لحضور عرض لمغني البوب سفيرا ايباستا الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب ويلقب "ملك الراب".

وذكر شهود لوسائل الإعلام أن الحشد حشر أمام جدار صغير سقط من أعلاه عشرات الأشخاص، ما أدى إلى موت الذين كانوا في الأسفل سحقاً، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

للمزيد:

إحتراق حافلتين ومصرع 11 عاملاً مهاجراً في جنوب إيطاليا

القبض على لبناني في ايطاليا بتهمة التخطيط لهجوم بمواد سامة