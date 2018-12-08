قانون ياباني يثير الجدل بشأن العمالة الأجنبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تبنى الائتلاف الحاكم في اليابان بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي، اليوم السبت، تشريعاً مثيراً للجدل، يسمح بإدخال المزيد من العمال الأجانب لتعويض النقص في العمالة باليابان.

وبموجب القانون الجديد، تخطط الحكومة لاستقدام نحو ثلاثمئة وخمسة وأربعين ألف عامل أجنبي، في مجالات البناء والخدمات الغذائية، والتمريض وقطاعات أخرى، على مدى خمس سنوات.

وقال رئيس الوزراء الياباني، في كلمة أمام أعضاء البرلمان: "نأمل البدء بتنفيذ القانون في أبريل المقبل لأنّنا نحتاج لأن نطلق بسرعة العمل بالنظام الجديد من أجل مواجهة النقص الحالي في العمّال".

وسيكون بوسع العمال الأجانب ممن يحملون مؤهّلات أعلى وينجحون في اجتياز اختبار في اللغة اليابانية، الحصول على تأشيرة يمكن تمديدها إلى أجل غير مسمّى، ما يؤدي في النهاية إلى حصولهم على الإقامة التي تمكّنهم من استقدام عائلاتهم.

من جهته، اعتبرت أحزاب المعارضة، أنّ القانون يخفق في معالجة التأثير المحتمل للعمال الأجانب على المجتمع الياباني ولا يحمي حقوقهم.

والقانون الجديد، يسمح للأجانب من ذوي المهارات الحصول على تأشيرات لمدة خمس سنوات، لكنّه لا يسمح لهم باصطحاب عائلاتهم.

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