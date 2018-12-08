في هذه الدولة.. الضحك أثناء القيادة يعرضكم لعقوبة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنَّ "الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين الـ18 والـ25 عاماً، يتعرّضون لـ حوادث سير في بريطانيا بنسبةٍ كبيرة"، مشيرةً إلى أنّ "سبب هذه الحوادث يكون غالباً عدم التركيز الكافي خلال القيادة".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الشباب عادةً ما ينشغلون بالحديث والضحك مع من يرافقهم، إلى جانب استماعهم للموسيقى الصاخبة، فضلاً عن تناول الطعام واستخدام الهاتف".

وجاء تقرير "ذا صن" بناءً لدراسة أجريت حول هذا الموضوع، وقد كشفت أنّه "كلما ازداد عدد الأشخاص في السيارة، كلّما قلّ تركيز السائق وارتفعت نسبة حوادث السير".

وبناءً عليه، وتداركاً للحوادث الكثيرة والتي ازدادت خلال السنوات الأخيرة الماضية، فإنّ السلطات في بريطانيا عمدت إلى فرض غرامة تصل حتى 127 دولاراً للحد من قلة التركيز أثناء القيادة، مع إمكانية صدور حكمٍ بحظر القيادة في حال تكرّر الأمر.

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