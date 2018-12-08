روحاني يهدد واشنطن بالإرهاب والمخدرات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

لوح الرئيس الإيراني حسن روحاني بما وصفه بطوفان من المخدرات واللاجئين والقنابل والإرهاب , إذا واصلت واشنطن إضعاف بلاده عبر عقوباتها بسبب البرنامج النووي.

وقال روحاني في كلمة إنه يحذر من يفرضون هذه العقوبات , من أنه إذا تأثرت قدرة إيران على مكافحة المخدرات والإرهاب، فلن يكونوا في مأمن من طوفان من المخدرات واللاجئين والقنابل والإرهاب.

وكان الرئيس الإيراني يتحدث في طهران، خلال مؤتمر لست دول حول مكافحة الإرهاب، حضره رؤساء برلمانات أفغانستان وإيران وباكستان وتركيا والصين وروسيا.

ووصف روحاني خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في أيار / مايو الماضي، وإعادة فرض العقوبات على بلاده، بأنه إرهاب اقتصادي.

هذا و يعاني الاقتصاد الإيراني من صعوبات بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات التي كانت قد رفعتها على إيران بموجب اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

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