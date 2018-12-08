"تلغرام" يحظر آلاف الحسابات الارهابية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن تطبيق "تلغرام" للتراسل، أنه علق أكثر من 3000 حساب "إرهابي" في السادس من شهرديسمبر.

و يشير تقرير"تلغرام" اليومي عن حسابات "الإرهابيين" التي يحجبها بمعدل يتراوح بين ​​200 إلى 300 عملية إزالة تستمر كل يوم، لكن هذا الرقم ارتفع إلى 507 في 5 ديسمبر وقفز بشكل كبير إلى 3276 في 6 ديسمبر.

وقد تم إطلاق مبادرة "ISIS Watch" الخاصة بتطبيق المراسلة المشفرة لحجب القنوات "بمحتوى إرهابي" في عام 2016 بعد تعرض الشركة للضغط بسبب عدد الإرهابيين على منصتها.

ويأتي رد "تلغرام" في أعقاب المحاولات الأخيرة التي بذلتها "الجماعات الإرهابية" لتعزيز وجودها على المنصة.

تدير الجماعة الإرهابية شبكة من القنوات والمجموعات المتعددة على"تلغرام" تحت العلامة التجارية "وكالة أنباء الناصر".

يوجد حتى الآن عشرات من الحسابات لداعش، للتخفيف من تأثير عمليات إزالة حساباتهم. فعندما يتم تعليق 10 أو 50 حسابًا، تظل الحسابات المكررة الأخرى نشطة.

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مصدر الصورة: شبكة الـ" bbc"