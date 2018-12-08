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تظاهرة في تورينو الإيطالية رفضاً لمشروع قطار يربطها بفرنسا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

تظاهر عشرات الآلاف في مدينة تورينو الإيطالية، رفضاً لمشروع بناء خط للسكك الحديدة يربط مدينتهم الواقعة شمالي إيطاليا بمدينة، ليون شرقي فرنسا.

واعتبر المتظاهرون، المشروع هدراً للمال العام، في بلد يحتاج إلى الإنفاق على التعليم والصحة.

وتبلغ كلفة المشروع، نحو 8,6 مليار دولار، ومن المقّر أن تتحمل بروكسل 40 % من نفقاته، فيما تدفع إيطاليا 35 % وفرنسا 25 %.

وسيتم حفر نفق طوله 57 كيلومتراً، عبر جبال الألب لاختصار مدّة الرحلة بين تورينو وليون من أربع ساعات إلى ساعتين فقط، واسمه "تي ايه في".

وتظاهر نحو 70 ألف شخص في التجمع المعارض للمشروع، ورفع المحتجّون لافتات كتب عليها "كلا لتي إيه في" "وكلا للقطار الفائق السرعة" و"نحن ضد الهدر".

 

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