بلجيكا.. السترات الصفراء يزحفون باتجاه المؤسسات الاوروبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أوقف نحو سبعين شخصاً، اليوم السبت، قبل تظاهرة "السترات الصفراء" في بروكسل، حيث أغلق الحيّ الذي تقع فيه مقار الهيئات الأوروبية بشكل كامل، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية.

وتجمّع عشرات الأشخاص قبيل ظهر اليوم السبت، في موقعين في العاصمة البلجيكية من دون تسجيل أعمال عنف، فيما عززت السلطات، من تواجد قوات الأمن، استعدادا لمظاهرات ينظمها أصحاب السترات الصفراء في بلجيكا احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، بالتزامن مع تظاهراتٍ مماثلة في فرنسا.

وقالت إلسي فان دي كيير متحدثة باسم شرطة بروكسل وإحدى ضواحيها إيكسل، لوكالة فرانس برس: "احصينا توقيف نحو سبعين شخصا بعد عمليات التدقيق التي أجريناها بشكل وقائي".

وأفاد مراسل فرانس برس عن نشر حواجز للشرطة حول الحي الأوروبي حيث تقع الهيئات الأوروبية (المفوضية والمجلس والبرلمان) لمنع دخول السيارات والمارة.

وبحسب وكالة الانباء البلجيكية (بيلغا)، أغلق بعض محتجي "السترات الصفراء" الطريق السريعة في اتجاه مدينة ريكيم الواقعة في فلاندر الغربية قرب الحدود مع فرنسا.

وأضافت الوكالة أن حاجزاً وُضع في وقت مبكر صباحاً على طريق سريعة أخرى قريبة من الحدود الفرنسية البلجيكية.

وامتد تحرّك "السترات الصفراء" الذي بدأ في فرنسا، إلى بلجيكا وخصوصاً الى منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية.

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، تظاهر 300 شخص في بروكسل حيث أحرقت آليتان للشرطة

اقرأ أيضا:

تظاهرات في بلجيكا من أجل حرارة الأرض