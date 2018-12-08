السجن لناشطين بورميين بتهمة "إهانة الجيش"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حكم على ثلاثة ناشطين من بورما بالسجن ستة أشهر بتهمة "اهانة الجيش" إثر تظاهرة سلمية، الامر الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية "تحذيرا مخيفا.

وأوضحت مديرة برنامج "رد فعل على الأزمات" في منظمة العفو الدولية أن "هذه العقوبات بالسجن هي انعكاس للهجمات المتواصلة" على المجتمع المدني الذي يعبر عن رأيه حيال الجيش.

وأضافت أن "الرسالة التي وجهت الى جميع من يريدون قول الحقيقة في شأن همجية القوات المسلحة البورمية في ولايتي كاشين وشين، مرعبة".

وكان الناشطون الثلاثة لوم زاونغ ونانغ بو وزاو جت، ساهموا في تنظيم تظاهرة سلمية في نيسان/ابريل في ميتكينا، عاصمة ولاية كاشين، لجذب الاهتمام الى محنة مئات المهجرين جراء المعارك بين الجيش والمتمردين في الاقليم. وحكم عليهم الجمعة بالسجن ستة اشهر وبدفع غرامة 320 دولارا لكل منهم.



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