البوليفيون يرفضون ولاية رابعة لموراليس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اندلعت مشاجرات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في لاباز الجمعة ، حيث امتد الغضب إلى الشوارع وذلك بسبب تحرك الرئيس إيفو موراليس للترشح لولاية رابعة في عام 2019.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعطي موراليس الضوء الأخضر للترشح للرئاسة مرة أخرى ، وجاء ذلك بعد أن طلب حزب حركة موراليس إلى الاشتراكية من المحاكم إلغاء القيود القانونية التي تمنع السلطات المنتخبة من السعي لإعادة انتخابها إلى أجل غير مسمى.

وردد المتظاهرون "بوليفيا قالت لا" ، في إشارة إلى استفتاء عام 2016 عندما رفض 51 في المائة من الناخبين اقتراح موراليس بإنهاء حدود المدة.

وكان موراليس ، وهو مزارع كوكا سابق في السلطة منذ عام 2006 ، قد قبل في السابق نتائج الاستفتاء في عام 2016 ، لكنه عكس مساره في وقت لاحق ، قائلاً إنه رغم رغبته في ترك منصبه ، إلا أن أنصاره كانوا يدفعون من أجل البقاء.

وقد بدأ بعض المشرعين الإضراب عن الطعام كجزء من معارضة موراليس تسعى لولاية رابعة.

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